Völlig unterschiedliche Gegner

Kevin ZENDER F91 Düdelingen und der FC Progrès Niederkorn haben es in die dritte Runde der Europa-League-Qualifikation geschafft. F91 trifft auf einen Traditionsclub, Niederkorn auf eine große Unbekannte.

Mit F91 Düdelingen und dem FC Progrès Niederkorn stehen erstmals zwei Luxemburger Vereine in der dritten Qualifikationsrunde zur Europa League. F91 trifft am Donnerstag (21 Uhr) zunächst auswärts auf Legia Warschau, ehe eine Woche später von 20 Uhr an das Rückspiel im Stade Josy Barthel stattfinden wird. Niederkorn wird in der kommenden Woche ebenfalls zunächst auswärts auf den FC Ufa treffen.

Wir blicken auf die Gegner der beiden Luxemburger Vereine.



FC Ufa

Mit dem Verein aus der russischen Premier League dürften sich hierzulande bisher wohl nur wenige beschäftigt haben. Der Club wurde 2010 gegründet und es war der ehemalige russische Nationalspieler Andrei Kanchelskis, der das Team als erster Trainer betreuen durfte. Später wurden mit Igor Kolyvanov und Sergei Semak weitere Ex-Topspieler aus Russland als Trainer verpflichtet. Seine beste Platzierung in der ersten Liga erreichte Ufa in der vergangenen Saison mit Rang sechs.



In der Qualifikation zur Europa League steht der Verein allerdings nur, weil Pokalsieger FC Tosno es verpasst hat, die UEFA-Lizenz bis zur Meldefrist zu beantragen. Ufa ist erstmals auf europäischem Parkett im Einsatz. Namhafte Spieler gibt es keine im Team. Die Heimtrikots der Mannschaft sind rot, die Auswärtstrikots weiß. Die Stadt Ufa liegt in der Republik Baschkortostan, am äußersten Ostrand Europas. Die Republik gehört zu den reichsten in Russland.

Legia Warschau

Weitaus bekannter ist Düdelingens Gegner Legia Warschau. 19 Mal holte der polnische Club, bei dem der Luxemburger Nationalspieler Chris Philipps seit vergangenem Winter unter Vertrag steht, den nationalen Pokal. 13 Mal wurde Legia zudem Meister.



Chris Philipps wird mit Legia Warschau im Stade Josy Barthel spielen. Foto: Ben Majerus

Der 1916 gegründete Traditionsclub hat mit Artur Jedrzejczyk, Krzysztof Maczynski, Michal Pazdan und Sebastian Szymanski vier Spieler in seinen Reihen, die zum erweiterten Kader der polnischen Nationalmannschaft zählen. Pazdan und Jedrzejczyk nahmen zuletzt an der WM in Russland teil. Des Weiteren sind Eduardo (62 Länderspiele für Kroatien) und Adam Hlousek (einst bei Kaiserslautern, Nürnberg und Stuttgart unter Vertrag) prominente Spieler im Kader von Interimscoach Aleksandar Vukovic, der seit Donnerstag im Amt ist.



Zu den größten internationalen Erfolgen der Vereinsgeschichte zählen das Erreichen des Halbfinales 1969/70 im Europapokal der Landesmeister sowie der Viertelfinaleinzug 1995/1996, als der Wettbewerb bereits Champions League hieß. Gefürchtet werden Legias Fans, die oft als Rassisten, Gewalttäter und Hooligans betitelt werden. Wenn sie zu Auswärtsspielen reisen, versetzen sie ganze Städte in Angst.