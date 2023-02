Der Mittelstreckenläufer stellt nach knapp 70 Jahren in Boston einen neuen nationalen Rekord über eine Meile in der Halle auf.

Leichtathletik

Vivien Henz bricht Uralt-Rekord von Josy Barthel

Vivien Henz hat am Samstag bei einem U23-Rennen im Rahmen des Bruce Lehane Scarlet and White Invitational 2023 in Boston den nationalen Hallenrekord über eine Meile (1,609 km) gebrochen.

Der 18-Jährige verbesserte Josy Barthels Rekord aus dem Jahr 1954 um 10''03. Der neue Rekord über eine Meile steht jetzt bei 3'57''47. Barthel gewann 1952 bei den olympischen Sommerspielen in Schweden die Goldmedaille über 1.500 m.

