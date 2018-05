Elia Viviani hat nach der zweiten auch die dritte Etappe beim Giro d'Italia gewonnen. Der Quick-Step-Profi hatte erneut die schnellsten Beine.

Viviani triumphiert erneut

(dpa) - Der italienische Radprofi Elia Viviani hat beim 101. Giro d'Italia seine zweite Etappe innerhalb von 24 Stunden gewonnen. Der Quick-Step-Sprinter gewann nach 229 Kilometern den dritten Tagesabschnitt in Israel in Eilat am Roten Meer im Massensprint vor seinem Landsmann Sacha Modolo (Education First) und dem Iren Sam Bennett (Bora). Am Montag wechselt der Giro-Tross nach Sizilien, wo die vierte Etappe am Dienstag in Catania gestartet wird.



Jempy Drucker (BMC) landete auf dem 19. Rang in der gleichen Zeit wie der Tagessieger. Laurent Didier (Trek) wurde 142. mit einem Rückstand von 1'32''.