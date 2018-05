Elia Viviani hat beim Giro d'Italia seine vierte Etappe gewonnen. Der Italiener sicherte sich die 17. Etappe in Iseo nach 155 km im Massensprint vor Sam Bennett. Jempy Drucker wurde Siebter.

Viviani feiert vierten Etappensieg

Joe GEIMER Elia Viviani hat beim 101. Giro d'Italia seine vierte Etappe gewonnen. Der Italiener sicherte sich die 17. Etappe in Iseo nach 155 km im Massensprint vor Sam Bennett. Im Gesamtklassement gab es keine Veränderungen.

Elia Viviani (I/Quick-Step) hat auf der 17. Etappe des Giro d'Italia seinen vierten Tagessieg eingefahren. Der 29 Jahre alte Italiener entschied nach 155 km zwischen Riva del Garda und Iseo bei einsetzendem Regen den Massensprint souverän vor Sam Bennett (IRL/Bora) zu seinen Gunsten und baute seine Führung in der Punktewertung weiter aus. Dritter wurde Vivianis Landsmann Niccolo Bonifazio (Bahrain), gefolgt von Danny van Poppel (NL/LottoNL-Jumbo), Jens Debusschere (B/Lotto Soudal), Kristian Sbaragli (I/Israel Cycling Academy) und Jempy Drucker. Der 31-jährige Luxemburger des BMC-Teams sprintete auf Rang sieben.



Keine Gefahr gab es für das Rosa Trikot von Simon Yates (Mitchelton). Der Brite verteidigte seinen Vorsprung von 56'' im Gesamtklassement gegenüber Titelverteidiger Tom Dumoulin (NL/Sunweb). Auf Rang drei folgt der Italiener Domenico Pozzovivo (Bahrain/auf 3'11'').

Die kommenden drei Etappen bis Samstag haben es noch einmal in sich. Am Donnerstag wartet eine Schlusssteigung von 20 Kilometern bis ins Ziel nach Prato Nevoso. Am Tag danach warten auf dem Weg nach Bardonecchia vier schwere Bergwertungen. Am Samstag einen Tag vor der den Sprintern vorbehaltenen letzten Etappe nach Rom sind im Finale der Königsetappe der Alpen drei Bergwertungen zu absolvieren. Das Ziel in Cervinia ist nach einer 19 Kilometer langen bis zu 14 Prozent Steigung erreicht.