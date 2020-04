Virtuelle Radrennen: Luft nach oben

Vor neun Tagen kämpften 13 Radprofis bei der Lockdown Edition der Tour des Flandres um den Sieg. Virtuelle Wettkämpfe besitzen Potenzial.

Am Sonntag ist der erste Teil der Klassikersaison zu Ende gegangen. Paris-Roubaix sorgte für mächtig Spektakel. Nun geht es in die Ardennen. So lautete zumindest der Plan. Doch das Corona-Virus wirbelte den Radsportkalender mächtig durcheinander. Seit Mitte März ruht der Zirkus. Mindestens bis zum 1. Juni werden keine Rennen stattfinden. Ein paar Gewinner gibt es dennoch: Jasper Stuyven (B/Trek), Kasper Asgreen (DK/Deceuninck) und Greg van Avermaet (B/CCC).

Stuyven gewann vor sechs Wochen beim Eröffnungswochenende in Belgien den Omloop Het Nieuwsblad, 24 Stunden später triumphierte Asgreen ...