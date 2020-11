Im belgischen Virton darf in der kommenden Saison wieder Zweitligafußball gespielt werden. Dies hat die Autorité de la concurrence entschieden.

Virton vor Rückkehr in die zweite belgische Liga

Turbulenzen in Hesperingen, aber Grund zur Freude in Virton: Investor Flavio Becca erlebt zurzeit ein Wellenbad der Gefühle.

Die belgische Autorité de la concurrence hat entschieden, dass der Verein Virton wieder in die zweithöchste Klasse (Division 1 B) eingegliedert werden muss. Beim Lizenzierungsverfahren seien Konkurrenzregeln missachtet worden. Virton war bekanntlich die Lizenz für die zweithöchste Klasse verweigert worden. Die Spieler verließen daraufhin den Verein. In dieser Saison gibt es keinen Spielbetrieb.

Virton réclame 460.000 euros à Anthony Moris L’Excelsior Virton n’a pas déposé les armes. Le club gaumais fait feu de tout bois devant les tribunaux et s’en prend à certains joueurs qui ont quitté le club.

Nun soll Virton in der kommenden Saison wieder in der zweithöchsten Klasse auflaufen dürfen. In dieser Saison ist eine Wiedereingliederung nicht möglich. Der Club soll Zeit bekommen, um die Zulassungsbestimmungen für die zweithöchste Klasse zu erfüllen. Unter anderem muss man eine Stadionkapazität von 8.000 Zuschauern aufweisen und die Spieler mit Profiverträgen ausstatten.

