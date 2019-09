Fußballtrainer Dino Toppmöller feiert mit dem belgischen Zweitligisten Virton den fünften Sieg in Folge. Die Euphorie ist groß.

Virton surft auf der Erfolgswelle

Jan MORAWSKI Fußballtrainer Dino Toppmöller feiert mit dem belgischen Zweitligisten Virton den fünften Sieg in Folge. Die Euphorie ist groß.

Dino Toppmöller und Royal Excelsior Virton haben einen Lauf. Nach zwei Auftaktniederlagen steht der belgische Zweitligist mit dem deutschen Trainer nach sieben Spieltagen und insgesamt 15 Zählern auf Rang zwei der Tabelle. Nur die Oud-Heverlee Leuven sind mit einem Punkt mehr noch besser. Virton, bei dem nicht nur fünf Luxemburger, sondern auch zahlreiche weitere alte Bekannte aus der BGL Ligue im Kader stehen, feierte am Wochenende mit dem 3:0 gegen Beerschot den fünften Sieg in Folge.

Turpel wollte wegen Toppmöller nach Virton Luxemburgs Fußballer des Jahres David Turpel trainiert seit dieser Woche bei seinem neuen Verein Virton mit. Er schloss sich dem belgischen Zweitligisten an, da er weiter unter Dino Toppmöller trainieren wollte.

"Was wir nach den beiden Niederlagen gemacht haben, ist mehr als zufriedenstellend", resümierte Toppmöller bei "l'avenir.net". "Einige hatten unsere Qualitäten bereits angezweifelt." Doch obwohl Virton in dieser Form sicherlich ein Aufstiegskandidat ist, bremst der 38-Jährige die Euphorie: "Es ist verständlich, dass die Fans aufgeregt sind. Aber man muss einen Schritt zurücktreten und sehen, dass nicht alles gut war."

Nach der Führung durch den ehemaligen Düdelinger Coutourier (25.') hielt FLF-Torwart Moris sein Team gegen Beerschot mit starken Paraden im Spiel. Cruz, ebenfalls Ex-F91, machte in der Schlussphase per Doppelpack den Sack zu (80.', 83.'). Am Samstag kann Excelsior beim Tabellendritten St. Gilloise seine Serie weiter ausbauen.