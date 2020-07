L’Excelsior Virton n’a pas déposé les armes. Le club gaumais fait feu de tout bois devant les tribunaux et s’en prend à certains joueurs qui ont quitté le club.

Virton réclame 460.000 euros à Anthony Moris

Christophe NADIN





Anthony Moris s’entraîne depuis quelques jours avec l’Union Saint-Gilloise. Le gardien de l’équipe nationale s’est même retrouvé dans les buts lors d’un match amical contre Genk cette semaine sans s’être lié avec le club bruxellois.



Une situation qui n’est du tout du goût de l’Excelsior Virton qui a décidé d’entamer des actions judiciaires envers son ancien capitaine et d’autres joueurs auteurs d’une rupture de contrat mais aussi envers les clubs qui hébergent ces joueurs. A titre d’exemple, le club gaumais réclame 460.000 euros à Anthony Moris selon un communiqué envoyé en ce début de soirée.

Virton ne s’arrête pas là et vient d’assigner l’Union belge de Football (URBSFA) et la ProLeague en référé pour obtenir le report du début des championnats de D1A, D1B, D1 Amateur et D2 Amateur ainsi que de la Coupe de Belgique.

Virton demande que cette interdiction de démarrer les compétitions soit prononcée sous peine d'une astreinte de 5 millions d'euros par journée de compétition qui serait jouée en violation de l'ordonnance du juge des référés.

L’Excelsior doit par ailleurs jouer son match contre le Beerschot le 26 juillet mais a demandé au juge des référés de suspendre la tenue de ce match parce qu’il ne représente plus d’intérêt sportif.

