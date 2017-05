(dat) - Simao Sabrosa und Nicolas Anelka werden am 30. September beim VIP-Teqball-Turnier im Centre Atert in Bartringen zu Gast sein.

Simao spielte lange Jahre bei Benfica und Sporting Lissabon. Mit Benfica holte der 37-Jährige den Meistertitel. Mit Atletico Madrid gewann Simao 2010 die Europa League. Von 1999 bis 2001 spielte er beim FC Barcelona. 85 Selektionen stehen bei der Nationalmannschaft zu Buche. Jeweils bei zwei Weltmeisterschaften und Europameisterschaften war der Portugiese dabei: 2006 sprang bei der WM das Halbfinale heraus und 2004 beendete Portugal das EM-Turnier auf Rang zwei.

Anelka war von 1996 bis 2015 Profi, unter anderem beim PSG, Arsenal, Manchester City, Fenerbahce, Chelsea. 2000 wurde der 38-Jährige Europameister mit Frankreich. In Erinnerung bleiben seine Kabinen-Aussagen bei der WM 2010 in Südafrika und das darauffolgende Chaos in der "Équipe tricolore". Anelka wurde vom französischen Verband für 18 Monate gesperrt.