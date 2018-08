Nach sechs Jahren beim FC Metz wagt Luxemburgs Fußballhoffnung Vincent Thill einen Neuanfang in der dritten französischen Liga. Der 18-Jährige wechselt auf Leihbasis zum FC Pau.

Vincent Thill wechselt nach Pau

(tof/jan) - Vincent Thill verlässt den FC Metz. Was sich in den vergangenen Wochen bereits angedeutet hat, ist jetzt beschlossene Sache. Der hochtalentierte luxemburgische Fußballer wird bis zum Saisonende an den französischen Drittligisten FC Pau ausgeliehen. Dort soll der 18-Jährige die Nummer 10 bekommen.

"Wir freuen uns, dass wir Vincent Thill ausleihen konnten", schreib sein neuer Club am Mittwoch auf Twitter. Dabei haben die Verantwortlichen von Pau, das im Südwesten Frankreichs bei Toulouse liegt, den jungen Spielmacher gar nicht erst getestet, sondern direkt verpflichtet.

Fehlende Perspektive

Der Hauptgrund für den Abschied aus Lothringen war wohl die fehlende Perspektive des Luxemburgers in Metz, dessen Trainer Frédéric Antonetti dem kleinen Bruder von Sébastien und Olivier (Progrès Niederkorn) in der Vorbereitung kaum Spielzeit zugestanden hatte.

Nun will Vincent Thill in der Liga National endlich den Durchbruch schaffen. Nachdem der Auftakt für seinen neuen Club am Freitag beim 0:1 in Marigname in die Hose gegangen ist, soll nun an kommenden Freitag im Heimspiel gegen Chambly der erste Saisonsieg her - vielleicht mit Vincent Thill in der Startelf.

Heureux de rejoindre la famille du @PauFootballClub durant cette saison. Merci pour la confiance que vous m’avez accordée.🙏🏼 pic.twitter.com/QFd7SRxs14 — Vincent Thill (@vincthill10) August 8, 2018