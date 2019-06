Vincent Thill hat einen neuen Verein gefunden: Der Nationalspieler steht vor einem Wechsel zur US Orléans. Das Team spielt in der Ligue 2.

Vincent Thill vor Wechsel nach Orléans

David THINNES

Vincent Thill spielt in der kommenden Saison in der Ligue 2: Der Nationalspieler steht laut Tageblatt-Informationen vor einem Transfer zur US Orléans. Der 19-Jährige war bislang vom FC Metz an Pau aus der National ausgeliehen.

Thill wird nicht der erste Luxemburger bei Orléans, das in der Saison 2018/2019 auf Rang acht der Ligue 2 abschloss, sein: Roby Langers spielte in der Spielzeit 1988/1989 bei diesem Verein.