Vincent Thill: "Ich bin nicht gescheitert"

Bob HEMMEN Eigentlich gibt Vincent Thill keine Interviews, doch nun hat sich das Talent gegenüber "L'Équipe" geäußert. Der Nationalspieler spricht über die für ihn so wichtige Saison und die Vergangenheit.

Vincent Thill geht es derzeit gut. Der 19-Jährige, der in dieser Saison vom FC Metz nach Pau ausgeliehen wurde, zeigt in der National, gute Leistungen. Mit acht Toren ist das Talent der drittbeste Torschütze der dritthöchsten Klasse.

Nun sprach Thill, der eigentlich keine Interview gibt, mit "L'Équipe" über seine Karriere. "Ich bin nicht gescheitert, auch wenn wohl viele das denken. Ich fühle mich gut. Wer weiß schon, was passiert wäre, wenn ich vor drei Jahren zum FC Bayern gewechselt wäre? Mir tat der Wechsel nach Pau enorm gut. Es war ein gewisses Risiko, aber ich habe wieder Spaß."

Auch Philippe Gaillot, der Sportliche Direktor des FC Metz äußerte sich: "Er musste mit viel Druck umgehen: Der Nationalmannschaft, dem Interesse großer Clubs, den Trainingseinheiten mit den Profis sowie den Spielen. Wir wollten ihm dabei helfen, eine neue Perspektive zu bekommen."

Begeisterter Ex-Trainer

Thills ehemaliger Coach beim FC Pau ist vom Offensivspieler begeistert: "Mir gefällt, dass er demütig ist. Er hatte die nötige Intelligenz, um bei Null anzufangen. Er brauchte Vertrauen und Kontinuität. Vincent hat großes Potenzial und das Zeug dazu, 15 bis 20 Tore pro Saison zu erzielen. Wenn ich Trainer eines Teams in der Ligue 1 oder Ligue 2 wäre, würde er in der Startelf stehen. Nicht weil er ein großes Talent ist, sondern weil er effizient ist.", so Raffaele Novelli, der bis Januar in der Verantwortung stand.

Laut "L'Équipe" haben ihn die großen Vereine aus Deutschland, Belgien und England nicht vergessen, doch das spielt für Thill aktuell keine Rolle. "Ich hoffe darauf, auf hohem Niveau spielen zu können, doch derzeit will ich mich auf die Gegenwart konzentrieren."