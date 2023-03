Voici le bulletin de notes des Luxembourgeois. De 1 pour un match éblouissant à 6 pour une prestation catastrophique. Interagissez avec nous! Votez!

Vincent Thill et Christopher Martins, éclaircies dans la grisaille

Christophe NADIN Voici le bulletin de notes des Luxembourgeois. De 1 pour un match éblouissant à 6 pour une prestation catastrophique. Interagissez avec nous! Votez!

De retour à un système à cinq défenseurs, Luc Holtz a semé la confusion dans ses propres rangs. Seuls rescapés d’une douloureuse soirée, Vincent Thill et Christopher Martins ont surnagé par intermittence. Dirk Carlson et Mathias Olesen ont marqué des points lorsque le Portugal a desserré son étreinte. Le score final (0-6) sonne comme une grosse claque.

Anthony Moris: 4

Le gardien de l’Union Saint-Gilloise ne s’était encore jamais retourné à six reprises depuis qu’il défend les buts de la sélection. Moris a vécu une soirée frustrante. Sa responsabilité n’est pas engagée sur les buts et les possibilités de briller ne furent pas légion. Il détourna tout de même le pénalty de Rafael Leao.

Laurent Jans: 5

Le capitaine avait retrouvé une place de titulaire mais sa soirée fut particulièrement longue. Nuno Mendes lui en a fait voir de toutes les couleurs. Avec une première tête en guise de passe décisive puis des déboulés incessants pour créer le surnombre. Son penalty commis sur Rafael Leao ne porta pas à conséquence.

Marvin Martins: 5

Luc Holtz lui a probablement rendu service en le sortant à la pause. Le joueur de l’Austria Vienne a semblé perdu pendant les 45 premières minutes. Constamment assis entre deux chaises, il laisse Joao Felix filer dans son dos sur le deuxième but. Ce ne fut pas l’idée du siècle de lui confier ce rôle. Remplacé à la pause par Florian Bohnert.

Maxime Chanot: 4

Une nouvelle fois moins à l’aise dans un trident qu’en binôme, le défenseur du FC New York City a éteint l’un ou l’autre foyer avant d’être pris de court lorsque Cristiano Ronaldo le grille pour faire 0-4. Le moins mauvais dans la ligne arrière.

Mica Pinto: 5

Victime lui aussi d’une stratégie défaillante dans laquelle il n’a jamais semblé savoir quand ni comment il devait couvrir Gerson en cas de pépin. Trop laxiste dans son marquage, il laisse centrer Bernardo Silva sur le deuxième but. Sur le cinquième, il arrive en retard pour gêner Otavio et se retrouve aussi spectateur sur le dernier but de Rafael Leao.

Lars Gerson: 5

Dépassé sur chaque accélération portugaise, l’expérimenté défenseur est spectateur sur la tête gagnante de Bernardo Silva et ne peut que constater les dégâts lorsque CR7 inscrit son doublé. Souverain à Trnava, il a pris l’eau et a été remplacé à la pause par Dirk Carlson.

Christopher Martins: 4

C’est difficile de donner le change lorsqu’un rouleau compresseur vous passe sur le corps. Le milieu de terrain du Spartak Moscou a éclairci quelques situations et n’a jamais baissé les bras dans un cœur de jeu au pouls plus régulier après la pause. Remplacé par Sébastien Thill (82e).





Christopher Martins tente de contrer Bruno Fernandes. Le milieu de terrain a parfois surnagé dans un milieu de terrain noyé en première période. Photo: Ben Majerus

Leandro Barreiro: 4

Noyé dans la nasse en première période, on l’a retrouvé bien plus mordant après le repos lorsque l’entraîneur l’a repositionné à la pointe du triangle de l’entrejeu dans un rôle de chasseur de ballons. Il a contrarié pendant une petite demi-heure la relance portugaise avant de courber à nouveau l’échine en fin de match.

Danel Sinani: 5

On l’a retrouvé dans le rôle ingrat de faux 9. Avec le colosse Ruben Dias dans son dos. Son dézonage permanent aurait dû permettre au bloc de remonter pendant qu’il ventilait quelques ballons, mais il n’est jamais parvenu à peser sur le jeu. Remplacé à la pause par Mathias Olesen.

Vincent Thill: 4

Le joueur de Solna retrouvait une place de titulaire et se signalait en se procurant les deux premières occasions luxembourgeoises. La première lorsqu’il s’appuya sur Sinani pour frapper dans la foulée (6e). La seconde quand il obligea Rui Patricio à se coucher pour la première fois sur une frappe à la 48e minute de jeu. Ses décrochages ont aéré le jeu grand-ducal. Seule ombre au tableau, sa perte de balle qui amène le quatrième but visiteur. Remplacé par Yvandro Borges (70e).

Gerson Rodrigues: 5

Ailier en première période, l’attaquant d’Al-Wehda s’est retrouvé en position axiale en seconde mi-temps. Sevré de ballons, il n’a jamais pesé sur le jeu. Ses quelques déviations ont eu le mérite d’exister mais c’est bien peu de choses.





Sous le regard de Danilo, Gerson Rodrigues ferme les yeux. L’attaquant n’a jamais vraiment vu le jour face au Portugal. Photo: Ben Majerus

Dirk Carlson: 4

Son entrée en jeu a rééquilibré davantage la ligne arrière. Il a pu évoluer dans un contexte moins oppressant que Lars Gerson mais sa tonicité et son sens de l’anticipation ont fait du bien.

Florian Bohnert: 4

Le joueur de Bastia semble l’un des seuls à mieux se fondre dans ce système. Son coffre lui a permis de «bouffer» de l’espace sur la gauche sans pour autant apporter un quelconque danger dans les 16m portugais.

Mathias Olesen: 4

Plus à l’aise que jeudi dernier, le joueur du FC Cologne a fait parler son physique pour endiguer les vagues visiteuses. Plus utile lorsqu’il évolue un cran plus bas.

Yvandro Borges et Sébastien Thill n’ont pas compilé assez de minutes de jeu pour être notés.

