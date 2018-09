Nationalspieler Vincent Thill gibt keine Interviews. Am Sonntagabend hatten seine Instagram-Follower aber die Möglichkeit, ihm Fragen zu stellen.

Vincent Thill: Dybala eher Vorbild als Pjanic

Bob HEMMEN Nationalspieler Vincent Thill gibt keine Interviews. Am Sonntagabend hatten seine Instagram-Follower aber die Möglichkeit, ihm Fragen zu stellen.

Über Vincent Thill weiß man als Person nicht sehr viel. Wie tickt der Nationalspieler, was beschäftigt ihn und wer sind seine Vorbilder? Da der 18-Jährige keine Interviews mag, gibt es auf diese Fragen normalerweise keine Antworten.



Am Sonntagabend hat der Fußballer des FC Pau, der vom FC Metz an den französischen Drittligisten ausgeliehen wurde, seinen Instagram-Followern jedoch die Möglichkeit gegeben, mehr über ihn zu erfahren. In der Bildergalerie sehen Sie die Antworten des Fußballers.







