Interview: Yves Rauen

Der Tetinger Vincent Dias dos Santos absolviert derzeit seine wohl beste Saison im Cyclocross. Bis dato feierte der 27-Jährige bereits vier Siege und beendete genauso oft ein Rennen auf dem zweiten Rang. Damit führt er den Skoda-Cross-Cup an und zählt am Samstag in Kayl zum engen Favoritenkreis auf den nationalen Meistertitel bei der Elite.

Vincent Dias dos Santos, wie zufrieden sind Sie mit Ihrem bisherigen Saisonverlauf?

Ich bin mehr als zufrieden ...