Viki Gomez: "BMX macht mich zum besseren Menschen"

Viki Gomez gehört zu den weltbesten BMX-Fahrern in der Disziplin Flatland. Der 39-jährige lebt seit etwa acht Jahren im Großherzogtum. Der Spanier liebt vor allem den Lifestyle des BMX-Sports. Seine Passion will Gomez auch seiner Tochter vermitteln.

Viki Gomez, was fehlt Ihnen aktuell an Ihrem Sport am meisten?

Die Wettbewerbe fehlen mir am meisten ...