(jg) - Niederkorn eilt in der BGL Ligue von Sieg zu Sieg. Auch nach dem vierten Spieltag führt der FC Progrès die Tabelle mit dem Punktemaximum von zwölf Zählern an. Die Mannschaft von Paolo Amodio schoss sich am Donnerstagabend vor heimischer Kulisse in einen regelrechten Rausch. Im Nachbarschaftsduell gegen Titus Petingen lief Niederkorn heiß und schickte die Gäste mit 7:1 auf die kurze Heimreise.

Karapetian untermauerte seine Torgefahr einmal mehr: Der Mittelstürmer traf genau wie am vergangenen Wochenende gleich drei Mal und führt die Torschützenliste nach vier Spieltagen nun mit acht Treffern (!) ungefährdet an.

Zwei Punkte hinter Niederkorn folgen zwei Aufsteiger als bislang härteste Verfolger: Hostert und Rodange präsentieren sich weiterhin hervorragend und konnten auch am Donnerstagabend drei wichtige Punkte verbuchen.



Hostert gewann vor heimischer Kulisse mit 2:0 gegen eine weiterhin schwächelnde Fola-Mannschaft. Drif war mit zwei Treffern der Mann des Tages. Auch nach vier Spieltagen warten die Escher immer noch auf den ersten Sieg. Und auch beim als Titelkandidaten gestarteten FC Differdingen läuft es bislang noch nicht rund. In Rodange setzte es eine überraschende 1:2-Niederlage. Der Neuling hingegen bleibt Tabellenzweiter.

F91 und Jeunesse bleiben dran



Wichtige Siege konnten F91 Düdelingen und Jeunesse feiern. Der Titelverteidiger aus Düdelingen triumphierte auswärts 3:1 beim RM Hamm Benfica, während die Escher auf der "Grenz" 4:2 gegen Mondorf erfolgreich waren.

Keinen Sieger gab es im Duell RFCUL - Strassen. Zwar konnten die Hausherren nach einem Treffer von Torjäger Jahier bis zur 90.' vom ersten Erfolgserlebnis der Saison träumen, doch Runser traf dann doch noch zum Ausgleich. Beide Mannschaften gehen mit je zwei Punkten in die Länderspielpause.



Am Sonntag um 16 Uhr wird der vierte Spieltag mit dem Duell zwischen Rosport und US Esch abgeschlossen.