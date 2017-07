(kev) - Gilles Muller wird am Mittwoch zum zweiten Mal in seiner Karriere das Viertelfinale eines Grand-Slam-Turniers bestreiten. In Wimbledon trifft die Nummer 26 des ATP-Rankings auf den Weltranglistensechsten Marin Cilic aus Kroatien. Das Spiel wird ab 14 Uhr Luxemburger Zeit auf dem Court 1 ausgetragen, jenem Platz, auf dem Muller Rafael Nadal nach vier Stunden und 48 Minuten in die Knie zwang.



Im Londoner Queen's Club musste sich Muller dem US-Open-Sieger von 2014, der in Wimbledon ohne Satzverlust in die Runde der letzten Acht einzog, vor rund einem Monat knapp in drei Sätzen geschlagen geben. "Ich muss mein bestes Tennis spielen und denke, dass sich mir dann auch Chancen bieten werden", hofft der 34-Jährige, dass er die offene Rechnung am Mittwoch begleichen kann.

Vom Marathonmatch gegen Nadal, das Muller mit 15:13 im fünften Satz zu seinen Gunsten entschied, hat sich der Luxemburger Sportler des Jahres erholt: "Sofort nach dem Spiel stand noch eine längere Regenerationseinheit auf dem Programm. Ich werde bereit sein", so Muller, dem erneut wohl ein ganzes Land die Daumen drücken wird.