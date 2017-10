(jot) - Die Französin Pauline Parmentier (Weltranglistenposition: 101) und die Deutsche Carina Witthöft (73) haben sich als erste Spielerinnen für das Halbfinale von Kockelscheuer qualifiziert. Sie profitierten bei ihren Siegen aber auch von Gegnerinnen, die nicht ganz bei der Sache schienen.

Die Niederländerin Kiki Bertens (30) und die Schwedin Johanna Larsson (79) hatten sich am Mittwoch als Doppel für die WTA-Finals, die ab der kommenden Woche in Singapur über die Bühne gehen, qualifiziert. Sie profitierten dabei von der Niederlage der Paarung Shuko Aoyama/Zhaoxuan Yang (JPN/CHN), die sich im Duell mit ihnen um den letzten Startplatz in Singapur befand und ebenfalls in Kockelscheuer aufschlug. Anschließend sagten Bertens und Larsson ihren Einsatz in der ersten Runde der Doppelkonkurrenz ab.

Auch am Donnerstag schienen sie das Turnier in Kockelscheuer bereits abgehakt zu haben. Bertens verlor mit 1:6, 2:6 gegen die deutsche Außenseiterin Witthöft, während sich Larsson mit ebenfalls 1:6, 2:6 gegen Qualifikantin Parmentier geschlagen geben musste.