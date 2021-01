Skispringer Kamil Stoch hat beim vorletzten Lauf der Vierschanzentournee die Führung übernommen. Der Sieg ist ihm fast nicht mehr zu nehmen.

Vierschanzentournee: Stoch springt in Richtung Titel

(dpa) - Der Pole Kamil Stoch hat das Bergisel-Springen in Innsbruck (A) gewonnen und ist bei der Vierschanzentournee plötzlich in der Rolle des Topfavoriten.

Der 33-Jährige sprang am Sonntag 127,5 und 130 m und gewann damit vor Anze Lanisek aus Slowenien und seinem Landsmann Dawid Kubacki. Der bisher Führende Halvor Egner Granerud aus Norwegen (Rang 15) blieb vor coronabedingt leeren Rängen hinter den Erwartungen zurück.

In der Tournee-Gesamtwertung liegt Stoch vor dem Finale in Bischofshofen (A) am Mittwoch klar in Führung, mit 15,2 Punkten auf Kubacki.

Für Stoch ist die Führung rein statistisch schon mehr als die halbe Miete. Seit 1995/96 lagen von 25 nach Innsbruck führenden Springern 23 auch in der Endabrechnung vorne. Bei den vergangenen 21 Auflagen verspielte nur der Norweger Daniel-André Tande (2016/17) seinen Vorsprung und wurde Dritter.



