Vielversprechende Zukunft

Der Auftritt der Luxemburger Fußball-Nationalmannschaft gegen die Ukraine wird noch lange in Erinnerung bleiben.

Die Tränen sind getrocknet, der Blick wieder nach vorne gerichtet. Seit der bitteren und unverdienten 1:2-Niederlage der Luxemburger Fußball-Nationalmannschaft am Montagabend gegen die Ukraine sind einige Stunden vergangen. Doch selbst, wenn in den Geschichtsbüchern der EM-Qualifikation am Ende nur das blanke Resultat zu finden sein wird, wird die gezeigte Leistung des FLF-Teams den einheimischen Fußballfans noch lange in Erinnerung bleiben. Dieser Auftritt macht Lust auf mehr.



Die Art und Weise, wie die FLF-Auswahl gegen die Ukraine gespielt hat, war der Wahnsinn ...