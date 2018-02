(jan) - Wenn ein 75-jähriger Mann mit einem zwölfjährigen Mädchen Mixed spielt, dann kommen nicht viele Disziplinen in Frage. Tischtennis ist eine von ihnen. Das zeigten auch die Landesmeisterschaften am Wochenende in der Coque. Doch neben den besonderen Teilnehmern boten vor allem die Favoriten ganz großen Sport. Die LW-Redakteure Joe Geimer und Jan Morawski sprechen darüber.