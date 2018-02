(dat) - Im Vorfeld der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang gab es einige Diskussionen um die Teilnahme von Matthieu Osch. Für LW-Redakteur David Thinnes hat sich der alpine Skirennläufer „seine Teilnahme verdient”, auch mit den gezeigten Leistungen in den beiden Läufen des Riesenslaloms im Rahmen seiner Möglichkeiten.



Osch müsse „mit seinen Erfahrungen schauen, ob er in vier Jahren in Peking dabei sein will. Auf jeden Fall hat er jetzt gesehen, wo er im internationalen Vergleich steht”.