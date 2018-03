Mehrere Zwischenfälle bestimmten die Schlagzeilen im internationalen Fußball am vergangenen Wochenende. In Lille stürmten Fans den Platz, genauso wie in West Ham. Solche Ausschreitungen gehören immer mehr zur Tagesordnung.

Videokommentar zu den Ausschreitungen: "Die Hemmschwelle sinkt"

Die Fußballfans in Lille wollten unter anderem dem Präsidenten Gerard Lopez an den Kragen, als sie am Samstag im Stade Pierre-Mauroy den Platz stürmten. LW-Redakteur Jan Morawski findet, dass "die Hemmschwelle bei den Fans sinkt. Sie nutzen das Stadion, um ihre Wut auszudrücken".

LW-Redakteur David Thinnes spricht auch das Interview des ehemaligen deutschen Nationalspielers Per Mertesacker an, der über den Druck im Profifußball spricht: "An den Reaktionen sieht man, dass dies ein Tabuthema ist ...