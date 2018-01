(jg) - Die Cyclocross-Landesmeisterschaften boten spannende Rennen in fast allen Kategorien. Die vielen Zuschauer bekamen schönen Sport zu sehen. Die LW-Redakteure Joe Geimer und Kevin Zender blicken auf die gut organisierte Veranstaltung in Kayl zurück. Es war nicht alles Gold, was glänzte.