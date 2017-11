(dat) - Patrick Grettnich für Jacques Muller: Der Racing wechselt nach dem zehnten Spieltag der BGL Ligue den Trainer aus. "Das kommt nach den bisherigien Leistungen in dieser Saison nicht überraschend. Aber die Art und Weise überrascht doch schon. Insgesamt ist es traurig, was beim Hauptstatdclub in den vergangenen Jahren abläuft", so LW-Redakteur Joe Turmes im Videokommentar.



Der Progrès verlor bekanntlich am Samstag bekanntlich gegen den RM Hamm Benfica: "Es wird spannend zu sehen sein, wie die Mannschaft mit der Länderspielpause umgeht ...