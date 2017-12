(jot) - Das Internationale Olympische Komitee (IOC) entscheidet am Dienstag in Lausanne über Sanktionen gegen Russland im Dopingskandal während der Winterspiele 2014 in Sotschi.



Für LW-Redakteur David Thinnes wäre ein Komplettausschluss die einzig logische Entscheidung. Im kommenden Jahr findet die Fußball-WM in Russland statt. Thinnes ist im Gespräch mit Joe Turmes der Auffassung, dass es im Hinblick auf dieses Großereignis keine Sanktionen geben wird.