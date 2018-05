Videokommentar: "Amicale muss aufpassen"

Nach dem Finale ist vor der nächsten Saison. Im Videokommentar sprechen die LW-Redakteure Bob Hemmen und Kevin Zender über die Finals der Basketballmeisterschaft und die Zukunft.

Amicale hat am Sonntag zum dritten Mal in Folge den Meistertitel gewonnen. Ein Rückblick auf die Finalserie gegen Etzella sowie die Zukunft beider Teams in der Total League. Zudem wird der Abgang Ken Diederichs thematisiert und welche Mannschaft in der nächsten Saison um den Titel mitspielen werden.