Gilles Muller tritt am Mittwoch um 14 Uhr (Luxemburger Zeit) in Wimbledon zum Viertelfinale an. Der Gegner heißt Marin Cilic (CRO).



LW-Redakteur Kevin Zender, der den Luxemburger Tennisspieler beim traditionsreichsten Grand-Slam-Turnier der Welt begleitet, sieht gute Chancen für Muller, auch wenn er auf einen gleichwertigen Gegner auf Rasen trifft. Auf diesem Belag ist nämlich auch Cilic ein Experte.