(DW) - Amicale gegen Etzella, so lautet das Traumfinale im Basketball-Pokal. Am Wochenende setzten sich beide Teams in der Vorschlussrunde durch.

Wer wird am 17. März den Titel in der Coque holen? Wird Amicale seine Titelserie fortsetzen oder werden die jungen Wilden von Etzella am Ende feiern? Die LW-Redakteure Joe Turmes und Daniel Wampach analysieren die Chancen der beiden Teams.