(dat) - "Barthel gewinnt Gold, Barthel aus dem kleinen Luxemburg gewinnt Gold": So kommentiert der Sprecher des offiziellen Videokanals des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) den Gewinn der Goldmedaille über 1 500 m bei den Olympischen Spielen 1952 in Helsini (FIN).



Das IOC geht in einer 35-teiligen Serie "The Olympics on the Record" auf einzelne Ereignisse oder Momente der Olympia-Geschichte ein. Über Josy Barthel und seinen Überraschungssieg wird in Folge 13 (https://www.olympicchannel.com/en/playback/on-the-record/on-the-record-epsiodes/barthels-late-push-earns-surprise-gold/) gesprochen.

Falsches Foto



"Wer hätte voraussagen können, dass das olympische Rennen über 1 500 m von einem Luxemburger gewonnen wird", wird zu Beginn des Beitrages gefragt. Die Autoren des vierminütigen Films haben aber einen kleinen Fehler bei ihrer Recherche gemacht. Bei der Vorstellung des Landes Luxemburg werden verschiedene Fotos gezeigt, wie zum Beispiel die Weinberge und Clerf. Aber ein Bild passt nicht ins Video, nämlich jenes vom "Jardin de Luxembourg" in Paris ...

Dieses Bild des "Jardin de Luxembourg" benutzt das IOC, um das Großherzogtum vorzustellen.

Foto: Screenshot

Der Olympiakanal zeigt Bilder aus diesem historischen Rennen für Luxemburg. Und natürlich darf auch eine Anekdote nicht fehlen. Die finnischen Veranstalter hatten die luxemburgische Nationalhymne nicht auf Lager. Diese Anekdote stimmt unseren Informationen zufolge allerdings nicht.