European Championships

Victoria Rausch überraschend im Halbfinale

Jan MORAWSKI

Victoria Rausch bekommt bei ihrer ersten Europameisterschaft eine Zugabe. Die Luxemburgerin qualifizierte sich am Samstagabend über 100 m Hürden für das Halbfinale. Im Münchner Olympiastadion lief die 26-Jährige im dritten Vorlauf in 13''37 als Sechste über die Ziellinie.

Weil die Sprinterinnen in den anderen beiden Vorläufen langsamer unterwegs gewesen waren, schaffte es Rausch über die Zeit in die nächste Runde. Die Halbfinals beginnen am Sonntag um 19.10 Uhr. „Ich bin total glücklich, das ist der perfekte Abschluss meiner Saison“, sagte die Leichtathletin nach dem Rennen.

