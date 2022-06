Die Leichtathletin unterbietet die Bestmarke über 100 m Hürden zum zweiten Mal innerhalb eines Monats.

Leichtathletik

Victoria Rausch stellt nächsten Landesrekord auf

Bob HEMMEN Die Leichtathletin unterbietet die Bestmarke über 100 m Hürden zum zweiten Mal innerhalb eines Monats.

Victoria Rausch hat es schon wieder geschafft. Drei Wochen nachdem die Luxemburgerin bei einem Meeting im österreichischen Eisenstadt für die 100 m Hürden 13''35 benötigte und damit einen 26 Jahre alten Rekord verbessern konnte, war sie am Sonntag noch schneller.

Bei den nationalen Meisterschaften im Stade Jean Jacoby in Schifflingen sicherte sie sich den Titel in 13''24. Zweite wurde Maureen Foley in 17''40.

Warum Luxemburgs Leichtathleten immer besser werden Das Niveau der Leichtathleten ist vor den nationalen Meisterschaften weiter gestiegen. Vor allem die neue Generation macht Schlagzeilen.





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.