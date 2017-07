(dat) - Victoria Azarenka gewann die BGL BNP Paribas Luxembourg Open 2011 und wird in diesem Jahr nach Luxemburg zurückkehren. Die Weißrussin kehrte im Juni 2017 nach der Geburt ihres Sohnes Leo wieder auf die Profitour zurück.

In Wimbledon ist die ehemalige Nummer eins der Welt am Montag an Simona Halep (ROM/ Weltranglistenposition: 2) gescheitert.

Zwei Mal stand Azarenka, Siegerin der Australian Open 2012 und 2013, bereits in Kockelscheuer auf dem Platz. 2011 gewann sie im Großherzogtum einen ihrer 20 WTA-Titel. 2007 schied die 27-Jährige (28 am 31. Juli) im Viertelfinale aus.



Neben Azarenka präsentierten die Veranstalter mit Kiki Bertens (NL), aktuell Nummer 24 der Welt, noch eine zweite Spielerin bei der Pressekonferenz vom Dienstag. Mitte Mai war der Name von Eugenie Bouchard (CAN/61) angekündigt worden.