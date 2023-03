Nach seinem Premierensieg bei CSI5*-Wettbewerb in Göteborg siegt der Luxemburger auch in der französischen Hauptstadt in der höchsten Klasse.

Victor Bettendorf gewinnt in Paris

André KLEIN Nach seinem Premierensieg bei CSI5*-Wettbewerb in Göteborg siegt der Luxemburger auch in der französischen Hauptstadt in der höchsten Klasse.

Am 25. Februar hatte Victor Bettendorf auf Mr. Tac das renommierte CSI5*-Indoor-Turnier (32.000 Euro Preisgeld) der „Gothenburg Horse Show“ gewonnen. Es war der erste Sieg eines Luxemburgers in der schwersten Kategorie.



Zur Eröffnung der Saut Hermès am Freitag in Paris, ebenfalls ein CSI5*-Turnier über 1,45 m, gelang es dem 32-Jährigen dieses Kunststück zu wiederholen. Anstelle von Mr. Tac ritt Bettendorf diesmal auf Big Star Des Forets zum Sieg (27''08).

Zweiter wurde der Franzose Olivier Perreau auf GL Events Dolce Deceuninck (auf 0''26). Der Deutsche Hans-Dieter Dreher komplettierte das Siegertreppchen auf Prinz 1293 (auf 0''28). Wie eng der Wettkampf war, zeigt, dass die fünf Erstplatzierten weniger als eine Sekunde auseinanderlagen.

Bettendorf steigert derweil sein Gesamtpreisgeld auf 45.000 Euro und wird einen Sprung in der Weltrangliste machen (aktuell 35.).







