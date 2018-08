Vettel kontert im WM-Kampf

Sebastian Vettel hat den Grand Prix von Spanien gewonnen. Überschattet wurde das Formel-1-Rennen von einem Crash nach dem Start.

(dpa) - Mit einem Mut-Manöver in Spa-Francorchamps hat Sebastian Vettel (D) im Titel-Zweikampf gegen Lewis Hamilton (GB) den dringend benötigten Konter gesetzt. Der Ferrari-Pilot zwängte sich am Sonntag schon in der ersten Runde am Formel-1-Spitzenreiter vorbei und fuhr danach blitzsauber zu seinem dritten Sieg beim Grand Prix von Belgien.

In der WM-Gesamtwertung verkürzte Vettel mit seinem fünften Saisonerfolg den Rückstand auf Mercedes-Fahrer Hamilton auf 17 Zähler und kommt mit viel Rückenwind zum Ferrari-Heimspiel in Monza am nächsten Wochenende ...