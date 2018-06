Beim Grand Prix von Kanada hat Ferrari-Pilot Sebastian Vettel seinen 50. Karrieresieg in der Formel 1 geholt. Damit übernimmt der Deutsche die Führung in der Gesamtwertung.

Vettel holt seinen 50. Sieg

(SID) - Ferrari-Pilot Sebastian Vettel hat beim Grand Prix von Kanada seinen 50. Formel-1-Sieg gefeiert und die Führung in der WM zurückerobert. Der viermalige Weltmeister aus Deutschland verwies den finnischen Mercedes-Piloten Valtteri Bottas und den Niederländer Max Verstappen im Red Bull am Sonntag bei seinem dritten Saisonsieg auf die Plätze. Für Ferrari war es der erste Sieg in Montreal seit 2004 durch Michael Schumacher.

Vettels großer WM-Rivale Lewis Hamilton (Mercedes) kam auf seiner Paradestrecke (bislang sechs Siege) nicht über den fünften Rang hinaus. Damit liegt Vettel nach sieben von 21 Rennen wieder einen Punkt vor dem Weltmeister aus England (121:120 Punkte).