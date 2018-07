Ferrari-Pilot Sebastian Vettel hat den Grand Prix von Großbritannien gewonnen und seinen Vorsprung in der Weltmeisterschaft auf Titelverteidiger Lewis Hamilton ausgebaut.

Vettel gewinnt Hamiltons Heimrennen

(dpa) - Sebastian Vettel (D) hat den Grand Prix von Großbritannien gewonnen und seine Führung in der WM-Wertung vor Lewis Hamilton (GB) ausgebaut. Im zehnten von 21 Saisonrennen in der Formel 1 setzte sich der Ferrari-Star am Sonntag in Silverstone vor Mercedes-Pilot Hamilton und seinem Teamkollegen Kimi Räikkönen durch. Valtteri Bottas (beide FIN) im zweiten Mercedes wurde Vierter. Vettel liegt nach seinem 51. Karrieresieg in der WM-Wertung vor den letzten elf Saisonrennen acht Punkte vor Hamilton.

"Ich hatte Sorge, ob ich das Rennen beenden kann, aber mit all dem Adrenalin ging es", sagte Vettel, der von Nackenschmerzen gehandicapt war: "Ich bin sehr zufrieden. Was für ein toller Tag."



Der Deutsche zeigte beim Start die Stärke seines Ferrari. Mit einer Blitzreaktion ließ er seinen von der Pole-Position gestarteten WM-Rivalen Hamilton hinter sich und übernahm noch vor der ersten Kurve die Führung, die er nach der ersten Saftey-Car-Phase und einem Boxenstopp in der 32. Runde aber an Bottas verlor. Hamilton war beim Start mit Vettels Teamkollege Räikkönen aneinandergeraten und zunächst zurückgefallen. Kurz vor Schluss holte sich Hamilton noch Platz zwei.