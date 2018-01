(jot) - Am Montagabend teilte Sportminister Romain Schneider während der Staatsvisite von Großherzog Henri in Senegal mit, dass die Luxemburger Fußball-Nationalmannschaft am 31. Mai ein Testländerspiel gegen das afrikanische Land bestreiten wird.

Der WM-Teilnehmer bereitet sich im französischen Kurort Vittel auf die Titelkämpfe in Russland vor. Von daher würde ein Testländerspiel in Luxemburg keine logistische Herausforderung darstellen.



Problem nur: Das Länderspiel ist noch nicht vereinbart worden. Dem Fußballverband FLF liegt zwar eine offizielle Anfrage des WM-Teilnehmers vor, über die Bedingungen wurde allerdings noch nicht verhandelt.



Größter Star im senegalesischen Team ist Stürmer Sadio Mané, der beim englischen Spitzenverein FC Liverpool unter Vertrag steht.