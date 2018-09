Nicht alles, was bei der Radsport-WM in Innsbruck passiert, bekommt die breite Öffentlichkeit mit. Dabei sind es die Missgeschicke und kleinen Geschichten, die so ein Event ausmachen.

Sport 3 Min.

Verwirrte Fahrer und bekannte Luxemburger

Daniel WAMPACH Nicht alles, was bei der Radsport-WM in Innsbruck passiert, bekommt die breite Öffentlichkeit mit. Dabei sind es die Missgeschicke und kleinen Geschichten, die so ein Event ausmachen.

Ob verwirrte Fahrer, enttäuschte Geschäftsleute oder schlechte Ideen der Radsportbosse – die WM in Innsbruck bietet mehr als nur Radrennen. Start verpasst Mit einem Schmunzeln denken Radsportfans an den Grand Départ der Tour de France 1989 in Luxemburg zurück, als Titelverteidiger Pedro Delgado seinen Start beim Prolog um mehr als zweieinhalb Minuten verpasste. Wird wohl nie wieder passieren, dachte man. Falsch gedacht. Der Brite Charlie Tanfield verpasste im U23-Zeitfahren ebenfalls seinen Start ...

Als Abonnent des Luxemburger Wort (Komplett- oder Digital-Abo) können Sie direkt auf alle Inhalte von Wort+ zugreifen. Sofort weiterlesen Senden Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein. Geben Sie einfach Ihre E-Mail Adresse ein und lesen Sie den vollständigen Artikel.