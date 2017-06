(jot) - Annalena Mach bleibt in Wiesbaden. Die Diagonalangreiferin hat ihren Vertrag beim deutschen Bundesligisten um ein Jahr verlängert. Mach, die am Donnerstag ihren 22. Geburtstag feiert, steht seit drei Spielzeiten in Wiesbaden unter Vertrag.



In der vergangenen Saison wurde die Nationalspielerin mit ihrem Verein Dritter. Der Club verzichtet jedoch aus finanziellen Gründen auf sein Startrecht im CEV-Cup.