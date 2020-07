Radprofi Ben Gastauer wird auch 2021 noch im Peloton dabei sein. Er bleibt seinem Team Ag2r-La Mondiale treu.

Vertrag verlängert: Gastauer kann aufatmen

Joe GEIMER Radprofi Ben Gastauer wird auch 2021 noch im Peloton dabei sein. Er bleibt seinem Team Ag2r-La Mondiale treu.

„Weil keine Rennen stattfinden, kann ich derzeit nicht zeigen, was ich kann. Das ist schon beunruhigend.“ Diese Worte von Ben Gastauer (Ag2r-La Mondiale) stammen aus dem Mai.

Der 32-Jährige ergänzte damals im Gespräch: „Ich bin nicht mehr der Jüngste. Mit einem gültigen Vertrag für 2021 wäre ich wesentlich ruhiger.“ Dann soll die Olympiateilnahme ein Ziel sein: „Ich will dabei sein. Allerdings muss ich zunächst erst einmal noch im Peloton vertreten sein und einen Vertrag unterzeichnen.“ Und weiter: „Mit einem starken Giro-Auftritt im Mai, wäre es für mich einfacher geworden. Nun muss ich zittern.“ Das Corona-Virus wirbelte auch die Radsportwelt komplett durcheinander.

Das Zittern in den vom Corona-Virus gezeichneten Monaten hat nun ein Ende: Gastauer kann aufatmen. Der Schifflinger wird auch im kommenden Jahr das Trikot seines aktuellen Teams Ag2r-La Mondiale tragen. Sein am Ende des Jahres auslaufender Kontrakt wurde um zwölf Monate verlängert.

Der Luxemburger ist der Dauerbrenner in der Mannschaft von Teamchef Vincent Lavenu. 2021 wird er sein zwölftes Jahr bei Ag2r-La Mondiale in Angriff nehmen. Gastauer trug noch nie das Trikot eines anderen Profiteams. 2010 schaffte er den Sprung vom Farmteam Chambéry CF zur WorldTour-Truppe. Seitdem blieb der emsige Arbeiter und Edelhelfer dem Team mit Sitz in La Motte Servolex treu.

Als Topresultate stehen ein Etappensieg und der Gesamtsieg bei der Tour du Haut-Var 2015 zu Buche. Außerdem fuhr er bei der Tour de France 2014 auf den hervorragenden 21. Platz in der Schlusswertung.

