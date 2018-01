(LS) - Nationalspieler Chris Philipps hat beim neuen Trainer des FC Metz, Frédéric Hantz, nicht die besten Karten. LW-Informationen zufolge plant der Verein für die Rückrunde der Meisterschaft nicht mehr mit dem Luxemburger und versucht ihn während der Winterpause auszuleihen. Konkrete Kontakte gebe es allerdings noch keine.



Philipps kam in der abgelaufenen Saison in 13 Spielen und während 870 Minuten zum Einsatz. Er hat beim FC Metz einen Vertrag bis 2019. Der 23-Jährige, der in Lothringen zunächst das Vertrauen des Nachfolgers von Coach Philippe Hinschberger erhalten hatte, soll nach dem von ihm mitverschuldeten Ausgleichstreffer zum 1:1 im Spiel gegen Rennes Anfang Dezember in Ungnade gefallen sein.

Der vakante Platz im defensiven Mittelfeld beim FC Metz wird von Georges Mandjeck eingenommen, mit dem der französische Erstligist kurz vor einer Einigung steht. In der Innenverteidigung musste Philipps bereits dem Serbo-Luxemburger Vahid Selimovic den Vortritt überlassen.



Bekanntlich wurde in dieser Saison mit Christopher Martins bereits ein Luxemburger Nationalspieler von seinem Club aus der Ligue 1 in die nächsttiefere Klasse ausgeliehen (in diesem Fall von Olympique Lyon zu Bourg-en-Bresse).