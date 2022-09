Formel-1-Pilot Max Verstappen kann sich schon im nächsten Rennen erneut zum Weltmeister krönen. Der Niederländer jubelt in Monza.

Formel 1

Verstappen-Triumph im Ferrari-Land

Partycrasher Max Verstappen hat Ferrari den ersehnten Heimsieg versaut und erstmals in Monza triumphiert. Der WM-Dominator gewann nach einer erneut ganz starken Vorstellung den Grand Prix von Italien und verwies Polesetter und Fanliebling Charles Leclerc im Ferrari auf Platz zwei. Dritter bei dem Formel-1-Klassiker auf der Hochgeschwindigkeits-Strecke wurde Mercedes-Pilot George Russell.

Verstappen ist auf dem Weg zum zweiten WM-Titel Weltmeister Max Verstappen hat sein Heimspiel in Zandvoort gewonnen und seine Führung in der WM-Wertung weiter ausgebaut.

Verstappen raste nach einer Strafe von Startplatz sieben zu seinem fünften Rennsieg in Serie, machte damit vor über 100.000 Fans einen weiteren großen Schritt Richtung Titelverteidigung - und könnte sich unter Umständen schon beim nächsten Rennen in Singapur wieder die Krone aufsetzen.

Leclerc half auch die Unterstützung von Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella nichts, der die Ferrari-Box besucht hatte. In der Gesamtwertung hat Verstappen nun 116 Punkte Vorsprung auf seinen ersten Verfolger Leclerc, noch sechs Rennwochenenden stehen in diesem Jahr an.

