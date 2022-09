Weltmeister Max Verstappen hat sein Heimspiel in Zandvoort gewonnen und seine Führung in der WM-Wertung weiter ausgebaut.

Sport 2 Min.

Formel 1

Verstappen ist auf dem Weg zum zweiten WM-Titel

Weltmeister Max Verstappen hat sein Heimspiel in Zandvoort gewonnen und seine Führung in der WM-Wertung weiter ausgebaut.

In der Heimat fast schon Weltmeister: Max Verstappen hat an der Nordseeküste endgültig Kurs auf seinen zweiten Titel genommen und den Fans in Orange eine vorläufige WM-Party geschenkt. Der Red-Bull-Star gewann in Zandvoort vor Mercedes-Pilot George Russell und Charles Leclerc im Ferrari, es war Verstappens vierter Sieg in Serie - und seine Führung im WM-Klassement ist nun erstmals in seiner Karriere dreistellig.

Verstappen dagegen sammelt weiter fleißig Zähler, es war bereits sein zehnter Sieg im 15. Rennen. 109 Punkte Vorsprung hat er auf die vermeintlichen Verfolger: Leclerc verlor in Zandvoort weiter an Boden, Verstappens Teamkollege Sergio Perez liegt gleichauf mit dem Monegassen.

Warum Europa in der Formel 1 zunehmend an Bedeutung verliert In der Königsklasse fallen immer mehr Traditionsstrecken neuen Stadtkursen zum Opfer. Die Bosse leugnen aber rein finanzielle Interessen.

Und es ist ein dramatisch hoher Rückstand: Selbst, wenn Verstappen in sieben verbleibenden Rennen noch viermal ausscheidet und Leclerc all diese Rennen gewinnt, würde der Niederländer in jedem Fall noch immer vorn liegen. Im Oktober kann er den WM-Triumph vorzeitig perfekt machen.

Die Stimmung rund um den Kurs in den Dünen passte zu dieser Gemengelage. Das ganze Jahr über reisen die Verstappen-Fans zu Tausenden um die Welt, in Zandvoort haben sie seit dem vergangenen Jahr endlich auch ein Heimspiel. Mehr als 300.000 Zuschauer waren es am gesamten Wochenende, die Atmosphäre eine Mischung aus Fußballstadion und Darts-WM.

Party in Orange

Selbst die fokussierte Betriebsamkeit in der Startaufstellung wurde begleitet von wummernden Bässen: Mitten auf der Strecke hatte noch schnell ein DJ sein Pult aufgebaut. Zum Start stimmte die Konzentration dann dennoch, größere Zwischenfälle gab es auf der engen Strecke nicht: Verstappen hielt seine Führung vor den beiden Ferrari, dahinter blieb Lewis Hamilton Vierter.

An der Spitze setzten sich Verstappen und Leclerc ein wenig ab, insgesamt bewegten sich die drei Topteams Red Bull, Ferrari und Mercedes allerdings auf einem ähnlichen Niveau - die ersten Stopps sorgten dann für Bewegung im Feld: Ferrari hatte bei Carlos Sainz Probleme.

Max Verstappen führt das Rennen bereits beim Start an. Foto: AFP

Die Silberpfeile entwickelten sich zu Verstappens härtesten Gegnern. Durch eine starke Strategie lag Hamilton sogar vor dem Titelverteidiger, als eine späte Safety-Car-Phase das Feld noch mal zusammenrücken ließ.

Beim Restart allerdings hatte Verstappen keine Mühe, die Führung zurückzuholen, vor der Haupttribüne ging er vorbei, Hamilton wurde am Ende noch durchgereicht - der Rest war eine große Party in Orange.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.