Weltmeister Max Verstappen feiert im zweiten Formel-1-Rennen seinen ersten Saisonsieg. Für Mercedes gibt es hingegen wenig zu feiern.

Formel 1

Verstappen gewinnt, Hamilton rettet einen WM-Punkt

Weltmeister Max Verstappen feiert im zweiten Formel-1-Rennen seinen ersten Saisonsieg. Für Mercedes gibt es hingegen wenig zu feiern.

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat in einer irren Windschatten-Show zurückgeschlagen und seinen ersten Saisonsieg gefeiert. Beim zweiten Saisonrennen im Betonkanal von Dschidda kämpfte der Red-Bull-Pilot, der beim Auftakt Opfer eines technischen Defekts war, den erneut starken Ferrari-Piloten Charles Leclerc nieder. Red Bull und Ferrari scheinen die WM-Titel unter sich auszumachen - und die Mercedes-Dominanz ist wohl Geschichte.

Leclerc führt die WM nach diesem chaotischen Wochenende in Saudi-Arabien mit 45 Punkten vor seinem spanischen Teamkollegen Carlos Sainz (33 Jahre) und Verstappen (25) an. Die einstigen Dauersieger von Mercedes spielten am Sonntag erneut nur eine Nebenrolle und dürften zumindest vorerst kaum in den Kreis der Titelanwärter zurückkehren.

Die Königsklasse braucht eine gute Führung statt Kuhhandel Die neue Rennleitung steht beim Grand Prix von Saudi-Arabien in Dschidda vor ihrer ersten Bewährungsprobe.

Beim Rennwagen von Rekordweltmeister Lewis Hamilton verzichtete Mercedes nach dem desaströsen Aus im ersten Qualifying-Abschnitt auf den angekündigten Großumbau, von Startplatz 15 ging es nur bis auf Rang zehn nach vorne. Sein neuer Teamkollege George Russell wurde nach einem fehlerfreien Rennen Fünfter.

Zumindest kurzzeitig rückten die weiteren Schlagzeilen der Tage in Saudi-Arabien in den Hintergrund: Der Drohnenangriff jemenitischer Rebellen auf ein Öllager in Streckennähe, der schwere und letztlich glimpfliche Crash von Mick Schumacher, der das Rennen in der Haas-Garage verfolgte.

Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von twitter angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen

Schumacher, der das Krankenhaus noch am Samstagabend verlassen durfte, wäre gern gestartet. "Mir geht es gut. Ich wäre sicherlich bereit zu fahren", sagte der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher am Sonntag im Fahrerlager.

Der 23-Jährige war am Samstag im zweiten Qualifying-Abschnitt in seinem Haas mit mehr als 250 km/h abgeflogen und schwer in die Mauer eingeschlagen. Der Bolide war nur noch ein Wrack, weswegen sein Team den Wagen für das Wochenende zurückzog.

Ein Luxemburger soll Aston Martin zum Titel führen Mike Krack ist der neue Teamchef der James-Bond-Marke und soll dort erfolgreich sein, wo viele zuvor scheiterten.

Nach dem Start verlief das Rennen 15 Runden lang ereignisarm. Dann wurde es schlagartig turbulent: Polesetter und Spitzenreiter Sergio Perez (Red Bull) holte sich als erster Topfahrer neue Reifen.

Kurz danach landete Williams-Pilot Nicholas Latifi in der Mauer - und löste eine Safety-Car-Phase aus, von der Perez' Rivalen profitierten. Zuallererst Leclerc, der die Führung erbte und auf der gefährlichen Strecke, die kaum Überholmöglichkeiten bietet, Verstappens wütende Angriffe abwehrte.