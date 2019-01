Der argentinische Fußballer Emiliano Sala soll vor mehr als einer Woche über dem Ärmelkanal mit dem Flugzeug abgestürzt sein. Nun wurden womöglich Überreste des Kleinjets gefunden.

Vermisster Fußballer: Wrackteile angeschwemmt

(jt/AFP) - An der französischen Küste bei Surtainville wurden womöglich Wrackteile des Kleinflugzeugs, in dem der vermisste argentinische Fußballer Emiliano Sala saß, entdeckt. An einem Strand seien Überreste von Flugzeugsitzen gefunden worden. "Nach einer Voruntersuchung kamen wir zu dem Schluss, dass es wahrscheinlich ist, dass die Kissen von dem verschollenen Flugzeug stammen", teilte die britische Flugunfalluntersuchungsbehörde AAIB am Mittwoch mit.

Die AAIB sei am Montag von den Kollegen des französischen Bureau d'Enquêtes et d'Analyses (BEA) darüber informiert worden, dass Teile von Flugzeug-Sitzkissen an einem Strand auf der Halbinsel Cotentin gefunden wurden. Die britischen Ermittler vermuten das Wrack der fünfsitzigen Piper PA-46 innerhalb eines rund zehn Quadratkilometer großen Gebiets nördlich der Kanalinsel Guernsey. Mithilfe eines mit Seitensichtsonar ausgerüsteten Schiffs soll der Meeresboden nach dem Wrack abgesucht werden. Diese Suche soll kommendes Wochenende beginnen und könnte bis zu drei Tage dauern, so die AAIB weiter. "Sobald das Wrack gefunden wurde, wird ein ferngesteuertes Fahrzeug (ROV) verwendet, um das Wrack visuell zu untersuchen."

Missing light aircraft N264DB: investigation update, underwater seabed search planned from this weekend https://t.co/nlUR7G0fyZ pic.twitter.com/FJZcj0iPJV — AAIB (@aaibgovuk) 30. Januar 2019

Parallel zu den Untersuchungen der Behörden läuft auch eine Suchaktion, die mit privaten Geldern finanziert wird. In die Wege geleitet wurde die Aktion von Sport Cover, einer Beraterfirma, die neben Sala unter anderem auch die luxemburgischen Fußball-Nationalspieler Olivier und Vincent Thill betreut.

Die Piper PA-46 mit Emiliano Sala und Pilot David Ibbotson an Bord verschwand am 21. Januar, gegen 20.20 Uhr britischer Zeit, nördlich von Guernsey vom Radar. Die zwei Männer waren unterwegs von Nantes nach Cardiff. Sala sollte in der walisischen Stadt mit seinen neuen Klubkollegen zusammentreffen. Der Transfer des 28-jährigen Mittelstürmers vom französischen Erstligisten FC Nantes zum Premier-League-Klub Cardiff City war erst zwei Tage davor fixiert worden.