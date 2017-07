(DW) - Es war keine schöne Nachricht, die Radsportler Luc Turchi aus eigener Initiative dem "Luxemburger Wort" am Dienstag mitteilte. Bei einem Leistungstest, in den Mannschaft und Armee eingebunden waren, soll ein Herzfehler diagnostiziert worden sein - so lautete zumindest die Aussage des 22-Jährigen.

Was folgte, war aber umso schockierender - denn am nächsten Morgen waren sowohl der Radsportverband FSCL, seine Mannschaft Lotto-Kern Haus und die Armee, bei der Turchi angestellt ist, ahnungslos.

"Ich wusste nichts von einem Leistungstest, und auch nichts von einem Herzfehler", bestätigte Teamchef Florian Monreal. Erst am Mittwochabend konnte er mit Turchi über die vermeintliche Diagnose reden. "Mittlerweile wurde mir mitgeteilt, dass es sich wohl nur um eingeklemmte Wirbel handelt. Der Herzfehler ist meines Wissens nach vom Tisch."



Eine Lügengeschichte?



Am Mittwoch gab Turchi dann nur mehr an, nur der Armeearzt hätte Bescheid gewusst und der Leistungstest hätte im Ausland stattgefunden. Aber auch erstere Behauptung wurde widerlegt.



Ohne alle Einzelheiten zu erläutern, hat sich der Verdacht erhärtet, dass der Fahrer eine Lügengeschichte aufgetischt hat. Die Frage nach dem Warum konnte bisher noch nicht erläutert werden, denn Turchi war am Donnerstag noch nicht zu erreichen. Bleibt nur zu hoffen, dass der junge Radsportler tatsächlich nicht an einem Herzfehler leidet und bei bester Gesundheit ist.