Verliert der HB Esch am Grünen Tisch?

Daniel WAMPACH Im Luxemburger Handball sorgt Artikel 50 des Regelbuches aktuell für Verwirrung. Demnach könnte es sein, dass der HB Esch die Partie vom vergangenen Sonntag gegen Käerjeng am Grünen Tisch verliert.

Verliert der HB Esch die Partie vom Sonntag gegen Käerjeng noch am Grünen Tisch? Mit Dimitri Mitrea, Felix Werdel und Benny Ewald kamen nämlich drei Escher U19-Spieler zum Einsatz, die am gleichen Spieltag auch in der zweiten Mannschaft gespielt hatten. Laut Regelbuch des Handballverbands FLH ist dies aber gar nicht erlaubt.



Schaut man sich Artikel 50 des Code du Handball auf der Verbandswebseite an, so steht geschrieben, dass Spieler am selben Spieltag nur eine Partie innerhalb einer Altersklasse bestreiten dürfen, in diesem Fall bei den Senioren. Es gibt aber eine Ausnahme: U21-Spieler dürften an einem Spieltag sowohl für die erste als auch für die zweite Mannschaft der Senioren auflaufen, falls ihr Verein kein U21-Team hat. Darauf beruft sich der HB Esch.



„Diese Regel wurde vor zwei Jahren mit Zustimmung der Vereine eingeführt, um Jugendspielern die Möglichkeit zu bieten, Spielpraxis in der B-Mannschaft zu sammeln, falls es im Club keine U21 gibt“, erklärt FLH-Generalsekretär Christian Schmitt.



Wurde Regelumschreibung vergessen?



Nun aber zum Problem: Vor einem Jahr wurde die U21-Meisterschaft abgeschafft, so dass die nächste Altersklasse unter den Senioren die U19 ist. Man nahm automatisch an, die vorhin beschriebene Ausnahmeregel würde nun für die U19-Altersklasse gelten, in der Esch kein Team hat. Dieser Auffassung zufolge wäre der HB Esch also im Recht.



In den Statuten steht trotz der Abschaffung der U21-Meisterschaft aber immer noch geschrieben, diese Ausnahme gelte nur für U21-Spieler. Wurde einfach vergessen, die Regel umzuschreiben? Darauf konnte am Montag niemand eine Antwort geben. Nun steht auch die Frage im Raum, ob U19-Akteure automatisch unter die U21-Kategorie fallen. Beim Escher Club ist man dieser Auffassung, Schmitt wollte sich in dieser Causa aber lieber nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.



Hält man sich rein an den Wortlaut der Regel, wäre ein Protest gegen die Spielwertung wohl berechtigt. Allerdings könnte damit eine Welle losgetreten werden, da dies auch bei zahlreichen Partien und Spielern von anderen Vereinen der Fall sein könnte.