(tof/bob) - Enes Mahmutovic hätte eigentlich bald sein Comeback bei der U23 des FC Middlesbrough feiern sollen, doch nun steht fest, dass der Verteidiger in diesem Jahr nicht mehr auflaufen kann. Der Nationalspieler, der aufgrund seiner Verletzung am linken Fuß zuletzt auch gegen Schweden (0:8) und Bulgarien (1:1) nicht spielen konnte, muss am Syndesmoseband operiert werden.

Der Eingriff wird in England stattfinden. Somit verpasst Mahmutovic nicht nur die anstehenden Partien mit Middlesbrough, sondern wird der FLF-Auswahl im Testspiel gegen Ungarn, das am 9. November ausgetragen wird, ebenfalls nicht zur Verfügung stehen.